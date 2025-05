„Tausche gestohlene Luxusjacken gegen Koks“

Der Turiner, der zuletzt obdachlos war, schlug unter anderem in Supermärkten in Telfs und Innsbruck und in einem dortigen Bekleidungsgeschäft zu. Dabei ließ er etwa mehrere hochpreisige Jacken „mitgehen“. „Ich wollte sie gegen Kokain eintauschen“, sagte er bei der Verhandlung am Landesgericht Innsbruck. In der Landeshauptstadt war es laut Anklage auch zu einem Zwischenfall mit Schülern gekommen, die ihn an der Flucht hindern wollten. Er soll diese absichtlich gestoßen haben.