So sieht der Hohenberger-Deal mit dem VSV aus

Am gestrigen Montag trafen sich die Rotjacken nach der Derbypleite nur kurz in der Kabine – dafür war’s intensiv. Trainer Kirk Furey hatte seine Truppe versammelt – und hielt ihr wegen des Auftrittes bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Villach eine längere Standpauke. „Um in solch einer Phase erfolgreich zu sein, muss jeder im Team für den Erfolg der Mannschaft arbeiten, das war heute in Einzelfällen nicht gegeben“, betont der Kanadier. Wen er meint, ließ er offen! Senna Peeters (noch kein Tor, ein Assist!) musste aber im Schlussdrittel in Villach auf der Bank bleiben und wurde vom 17-jährigen David Waschnig ersetzt.