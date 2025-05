Linz bekommt ab 2026 noch ein Open Air-Festival

Wer kommt noch?

„Please stay tuned!“, heißt es aus dem Posthof. In den nächsten Wochen wird es weitere Namen geben. Lido Sounds will man übrigens nicht in die Quere kommen, der Zeitpunkt im Juli 2026 für das Comeback des beliebten „Ahoi! Pop Sommers“ ist weit entfernt von Juni-Festivals wie „Woodstock der Blasmusik“ oder eben Lido.