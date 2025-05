Wirbel um Analogfunk: Wehren brauchen zwei Geräte

Weil Kärnten noch kein digitales Funksystem hat, muss in Grenzgebieten doppelt kommuniziert werden! So auch am Sonntag, wo Salzburger Florianis nach Kärnten ausrücken mussten, um zu unterstützen. Wie das funktioniert, und wie man damit zurechtkommt, erzählen die Wehren der „Krone“.