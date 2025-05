Ronaldo: Abschied fix – bereit für die Klub-WM?

Cristiano Ronaldo arbeitet offenbar an einer Teilnahme an der Klub-WM. Der 40-Jährige, der seit 2022 in Saudi-Arabien spielt, hat via Social Media seinen Abschied angedeutet. Zuletzt hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits angekündigt, dass CR7 bei der Klub-WM spielen könne.