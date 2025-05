Pizzera & Jaus legen in der Wörthersee-Ostbucht an

Musikalische Partnerschaft seit 2017

Und das machen Paul Pizzera und Otto Jaus im kongenialen, vielfach ausgezeichneten Zusammenspiel nun schon seit dem Jahr 2017 – auf den größten Bühnen, Hallen und Festivals im deutschsprachigen Raum. Da darf natürlich auch die Starnacht-Arena nicht fehlen. Und so legt das Erfolgsduo im Zuge seiner Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ im Sommer 2026 (am 12. Juli) nun endlich auch in der Ostbucht an.