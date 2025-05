Gescheiterter Gastronom als Hanfbauer vor Gericht

Angebot als „Handlanger“ bekommen

Nicht er habe die Indoor-Anlage in der Schweiz betrieben. Vielmehr sei er durch einen der beiden bereits rechtskräftig verurteilten Komplizen zu der ganzen Sache gekommen. „Nachdem ich wegen Corona meine beiden Restaurants in Thailand schließen musste, kam ich zurück nach Europa. Ich war abgebrannt, zog deshalb wieder bei meiner Mutter ein. Es war deprimierend. Da bekam ich das Angebot, als Handlanger in der Indooranlage zu arbeiten, Malerarbeiten durchzuführen und so weiter“, schildert der Vorarlberger dem Gericht. Dass es sich dabei um eine illegal betriebene Hanfplantage handelte, will der Mann nicht gewusst haben. „Mir wurde gesagt, dass es sich um eine CBD-Anlage handle, jedoch die Sache noch geheim gehalten werden müsse, da noch keine Genehmigung vorliege.“