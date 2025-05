Gericht in Italien hebt Schlüsselkasten-Verbot auf

Innenministerium in Rom wartet auf Urteilsbegründung

Marco Celani, Leiter des Verbandes der Kurzzeitvermieter (AIGAB), begrüßte am Dienstag das Gerichtsurteil. Er erklärte, er sei in Gesprächen mit der Regierung, um die „volle Anerkennung“ von Remote-Check-in-Technologien zu erreichen. Das Innenministerium ließ durch einen Sprecher verlauten, dass es die Veröffentlichung der Urteilsbegründung durch das Gericht abwarten werde, bevor es entscheide, ob es bei einem höheren Verwaltungsgericht Berufung einlegen wird.