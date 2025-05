Warum Hollywoodstars privat von Wien schwärmen

Goldenes Pflaster für die Filmwirtschaft

Aber nicht nur für Stars lohnt sich ein Wien-Aufenthalt. Die Dreharbeiten zu internationalen Produktionen bringen Geld in die Stadt: Hotels, Caterings, Requisiteure, Sicherheitspersonal – „jeder Drehtag sichert Jobs“, so Stoisits. Da kommt diese Werbung natürlich nur recht. „Stars erzählen einander von den Drehorten“, weiß Stoisits. Je positiver die Erfahrungen, desto wahrscheinlicher die Weiterempfehlung. Nicht nur im Studio, sondern auch im Freundeskreis. Hollywood schwärmt – und Wien profitiert. Mit einem Werbewert, der sich nicht in Zahlen fassen lässt. Dafür aber in Buchungen und Auslastungen.