„Ich bekomme immer wieder Dickpics zugeschickt“

Sie hat über 630.000 Follower auf Instagram, spielt bei Bayern München und ist Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt hat Giulia Gwinn mit dem Journalisten Julien Wolff („Welt“) ein bemerkenswertes Buch geschrieben. In dem Werk „Write your own story – Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze (Mosaik-Verlag, 20 Euro) kommen Uli Hoeneß, Thomas Gottschalk, aber auch Themen wie Dickpics, Sexismus, Playboy und OnlyFans vor.