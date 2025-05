Mutmacher für KTM: Der Lagerabbau liegt über Plan

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen wurden die erforderlichen Produktionskapazitäten für die kommenden Jahre gesichert. Die bestehenden Standorte, insbesondere die Stammwerke in Mattighofen und Munderfing, sind damit nachhaltig abgesichert, betonte Pierer Mobility am Mittwochfrüh. KTM kann die Rolle als wichtiger Arbeitgeber in der Region weiter erfüllen, heißt es.