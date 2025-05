Taschengeld-Führerschein glänzt mit neuem Logo

Der Taschengeld-Blues rockte den Spiegelsaal

Ich war so aufgeregt, meine Fuchsfüsslein haben ganz schnell gezittert. Viele Lesefüchse waren zum ersten Mal in diesem Festsaal: „Es ist so cool hier“, riefen die Kinder, bevor „Matakustix“-Star Matthias Ortner gemeinsam mit Direktor Michael Hansche und dem Schulchor der VS 12 mit dem „Taschengeld-Blues“ den Spiegelsaal rockte.