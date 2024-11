Dietmar Brehm: Malerei in der „Sekundenfalle“

„Schwebende“ Gemälde

In der Galerie in der Schmiede in Pasching taucht man nun in aktuelle Werkreihen ein. Einmal mehr behauptet sich Brehm als „Bilderzeuger“, verwurzelt in der Pop-Art, der immer auch auf eine unerklärliche Ebene verweist. So tauchen in den Gemälden Icons auf weißen Flächen auf, diese Symbole – darunter der Totenkopf – scheinen zu schweben.