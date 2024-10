Frauen arbeiten ab Allerheiligen „gratis“

In Vorarlberg war Equal Pay Day schon am 7. Oktober

Am besten schneidet Wien ab, wo der Equal Pay Day auf den 22. November fällt, am schlechtesten abermals Vorarlberg, wo er bereits am 7. Oktober stattgefunden hat. Der Einkommensunterschied in Vorarlberg beträgt 23,4 Prozent, in Wien 10,8 Prozent. Dazwischen liegen Oberösterreich (17. Oktober), Tirol (21. Oktober), Salzburg (24. Oktober), die Steiermark (25. Oktober), Kärnten (30. Oktober), Niederösterreich (31. Oktober) und das Burgenland (5. November).