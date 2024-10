In 60 Jahren haben wir Gleichstellung beim Lohn

In 60 Jahren haben wir Lohngleichheit erreicht

Ab 1. November bis zum Jahresende arbeiten Frauen in Österreich im Schnitt statistisch gesehen „gratis” – mit 61 Tagen sind das exakt zwei Monate. Das ist nur ein einziger Tag besser als letztes Jahr. Geht es in diesem Schneckentempo weiter, herrscht erst in 60 Jahren Lohngleichheit. Diese geschlechtsspezifische Lohnlücke ist in den Bundesländern teils noch ausgeprägter: In Vorarlberg etwa bekommen Frauen in Vollzeitjobs fast ein Viertel weniger gezahlt als Männer. In Wien ist die Lohnlücke am kleinsten, aber selbst hier bekommen vollzeitbeschäftigte Frauen rund elf Prozent weniger.