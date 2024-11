Die drei wichtigsten Themen im US-Wahlkampf

Trump will mit Musks Hilfe Staatsausgaben effizienter gestalten

Die Steuergeschenke würden natürlich die Staatsschulden weiter in lichte Höhen treiben. Derzeit beträgt die Gesamtverschuldung der USA knapp 100 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP). Laut dem konservativen Washingtoner Think Tank Committee for a Responsible Federal Budget würden die zumeist nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen unter Trump die Verschuldung um 7500 Milliarden Dollar (rund 6900 Mrd. Euro) und unter Harris um 3500 Milliarden Dollar (in etwa 3200 Mrd. Euro) erhöhen. Allerdings will Trump die Regierungsausgaben auf ihre Effizienz überprüfen und stark reduzieren lassen. Eine Kommission unter der Führung von Tech-Milliardär Elon Musk soll sicherstellen, dass Steuergelder auf „eine gute Art und Weise“ ausgegeben werden.