Zollpolitik könnte US-Wirtschaft abstürzen lassen

„Auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte in den ersten beiden Jahren nach Einführung der Zölle dadurch gut ein Prozent niedriger ausfallen als ohne eine solche Zolleskalation“, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse der gewerkschaftsnahen Ökonomen. Dadurch wären auch Folgeeffekte für die heimische Wirtschaft zu erwarten.