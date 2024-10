Der Trainer-Minieffekt in der Salzburger Liga

In der laufenden Saison gab es in 13 Runden drei Rochaden in der vierten Spielklasse. Nach je zwei Spielen ist Puch unter Heimo Pfeifenberger (vier Punkte) noch unbesiegt, während der neue SAK-Coach Florian Königseder (ein Zähler) just gegen ihn zuletzt erstmals anschrieb. Und dann meinte: „Ich spüre viel frischen Wind, das Team nimmt gut an, was ich will.“ Freilich gilt: Die Restauslosung mit Bramberg auswärts und Seekirchen meint es nicht gut mit ihm. „Dessen bin ich mir aber bewusst. Alles, was heuer noch kommt, sind Bonuspunkte.“