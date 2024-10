Red-Bull-Deal: Klopp reagiert auf heftige Kritik

Jürgen Klopp heuert bei Red Bull an. Der deutsche Erfolgscoach wird „Head of Global Soccer“. Während viele die überraschende Rückkehr feierten, gab es auch teils kritische Stimmen. „Ich habe die Geschichte Red Bull nie so kritisch begleitet. Allein diese Aussage darf man ja schon fast gar nicht tätigen“, sagt Jürgen Klopp nun Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni und Felix Kroos.