Olympiateilnehmerin kommt zu Amadeus Horse Indoors

Die oldenburgische Millennium-Tochter aus einer Stute von Christ legte heuer einen kometenhaften Aufstieg hin: Im Februar stand sie erstmals bei einem Grand Prix auf internationaler Bühne, Anfang Juli folgte die erste Teilnahme in Aachen, wo das Paar zu einem zweiten Platz in der 4*-Kür tanzte. Bei den Olympischen Spielen in Versailles beeindruckten sie schließlich in der Kür nach einer mitreißenden Runde mit 80,075 Prozent (ein neuer persönlicher Rekord). Besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Maxima Bella mit ihren erst acht Jahren das jüngste Dressurpferd in Versailles war.