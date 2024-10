Wifo: Konjunktur im dritten Quartal weiter schwach

Privater Konsum springt weiterhin nicht an

Für den Handel, der sich gerade in den Kollektivvertragsverhandlungen befindet und auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet, gibt es keine guten Nachrichten: „Der private Konsum ist aber weiterhin sehr schwach und unter dem Vorjahresquartal“, so die Wirtschaftsforscher am Mittwoch in einer Aussendung.