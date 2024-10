Wifo/IHS-Prognose: Wirtschaft schrumpft weiter

Schwacher Konsum, weniger Aufträge

Vor allem die rückläufige Geschäftsentwicklung in der Industrie und am Bau sowie ein schwacher Konsum belasten 2024 die Konjunkturentwicklung in Österreich. Höhere Ausgaben und ein schwächerer Anstieg der Steuereinnahmen lassen das staatliche Budgetdefizit weiter steigen.