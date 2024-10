Christkindlmärkte: Alle Infos auf einen Blick

In kaum einer anderen Stadt gibt es mehr Christkindlmärkte als in Wien. Zu den offiziell 14 gesellen sich noch elf marktähnliche oder zeitlich begrenzte Veranstaltungen. Es ist also sicher, dass es im Advent nicht langweilig wird. Los geht es bereits am 7. November für den ersten Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Am 8. November öffnet jener vor dem Schloss Schönbrunn seine Pforten. Neben einem Eislaufplatz und einer Eisstockbahn warten zahlreiche Konzerte vor dem imposanten Christbaum. Am selben Tag startet auch das Weihnachtsdorf am Stephansplatz im Herzen der Stadt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.