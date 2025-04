Junge Wiener bevorzugen Fachschulen

Obwohl sich die Lehre wieder über steigende Zahlen freut (siehe unten), entscheiden sich mehr Jugendliche für eine fachspezifische Qualifizierung in Form von berufsbildenden mittleren (BMS) und höheren Schulen (BHS), wie etwa HAK oder HTL. Generell hat sich der Bildungsstand der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren stark verändert. So ist der Anteil der Personen mit einem BHS-Abschluss seit 1970 um das 4,6-fache angestiegen. Wobei es aber durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Formen dieser Schulart gibt. Indes boomt auch die Lehre. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.