Erfolg mit Lehre abseits ausgetretener Pfade

Schon rein mathematisch ist klar: Wenn man der einzige in seinem Feld ist, ist man automatisch zugleich der beste. Das – und die Leidenschaft für sein Metier – war vielleicht mitentscheidend für Elias Klausrieglers Berufswahl: Er begann vor drei Jahren als erster und einziger Lehrling in Wien die Ausbildung zum Chocolatier. Doch auch in anderen Lehrberufen lässt sich der Erfolg gerade abseits ausgetretener Pfade finden. Bei klassischen Berufsbildern wie Kfz-Mechaniker und Friseurin stimmt das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage oft nicht mehr. Das und weiter spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.