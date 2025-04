„Eltern müssen für Schule sparen, wie für Urlaub“

Natalie Rath ist Schulleiterin an einer privaten Volks- und Mittelschule in Mauer. Sie benennt die großen Unterschiede zu öffentlichen Einrichtungen und die zunehmend herausfordernde Elternarbeit. Indes haben wir auch eine Schülerin nach ihren Erfahrungen befragt und eine Bildungsexpertin legt ihre Sicht der Dinge dar. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.