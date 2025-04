So schlecht sprechen Schüler in Wien Deutsch

Ausnahmslos alle Experten sind sich einig – Integration kann nur über die Deutschkenntnisse erfolgen. Eng damit verbunden ist der Bildungserfolg. Unter einer hohen Zahl an schlecht Deutsch sprechenden Kindern leider nämlich nicht nur diese selbst. Das Niveau ist beträchtlich. Und in Wien hat diese Entwicklung bereits bedenkliche Ausmaße erreicht. Die Zahlen lesen sich wie eine Bankrotterklärung der Wiener Bildungspolitik. In Favoriten, Wiens bevölkerungsreichstem Bezirk, sprechen mehr als 60 Prozent der Erstklässler nicht ausreichend Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. In Margareten sind es sogar beinahe drei Viertel. Die Probleme beginnen meist schon im Kindergarten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.