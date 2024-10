„Süßes oder Saures“ regiert das Wochenende in OÖ

Zum 9. Mal gibt es in der Pfarre Kirchdorf an der Krems die Nacht der 1000 Lichter. Am Vorabend von Allerheiligen führt ein Lichterweg von der Pfarrkirche bis zur Friedhofskapelle. Tee wird im Anschluss beim gemütlichen Plausch getrunken. Datum: Do, 31. 10., 19 bis 21 Uhr Infolink: dioezese-linz.at

(Bild: Haijes Jack/© Copyright 2018 Jack Haijes)