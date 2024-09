„Escape Room“ für Pflegekräfte in Klinik Hietzing

Süßes am Tisch der Diabetikerin

„Die Auszubildenden gehen in Gruppen von 2 bis maximal 6 Personen in den Simulationsraum. Ziel ist es, in 12 Minuten individuell möglichst viele Risiken und Patienten-Gefährdungen zu erkennen“, erklärt Praktikumskoordinatorin Carmen Kreuzer. Dies können etwa Süßigkeiten auf dem Tisch der Diabetikerin, das fehlende Identifikationsband am Patienten oder die vergessene Schere am Bett sein. Die Gefahren werden nach Gefährdungspotenzial kategorisiert und im Anschluss besprochen.