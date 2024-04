16.000 neue Pflegekräfte bis 2030 in Wien

„Der Ausbau ist noch nicht abgeschlossen, wir sind gerade mittendrin“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Bereits ab Herbst stünden 2000 von der Stadt finanzierte Startplätze quer durch alle Ausbildungen zur Verfügung. „Wir investieren heuer alleine für den Pflegebereich des Programms Job Plus Ausbildung vom waff 12,2 Millionen Euro“, so Hanke. 3700 Personen, die seit 2018 so ihre Ausbildung gemacht haben, arbeiten bereits in der Pflege.