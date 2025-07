Margareten sagt Airbnb jetzt den Kampf an

75 Betten in 20 Appartments in einem Wohnbezirk

Ein besonders krasses Beispiel: 75 Betten in 20 Apartments als neues Angebot. Der anonyme und unpersönliche Tourismus würde dadurch noch mehr zunehmen, so die Befürchtungen. Auch der Wohnungsmarkt werde unter Druck gesetzt. Eine aktuelle Abfrage auf der Plattform „Inside Airbnb“ zeigt für den fünften Bezirk, dass bereits 587 ganze Wohnungen/Appartments auf der Plattform zu finden sind. Obwohl Margareten nahezu vollständig als Wohnzone ausgewiesen ist.