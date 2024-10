Halloween: Polizei ist für den Spuk gewappnet

Nebelgranaten vor einem Supermarkt in Klagenfurt und auf öffentlichen Plätzen in Villach, drei ausgebrannte und zwei schwer beschädigte Autos in Gurk, eine gefährliche Messerdrohung, Sachbeschädigungen und kleinere Gewaltdelikte – im Vergleich zur „Horrornacht 2022“ mit unzähligen Polizeieinsätzen verlief Halloween im vergangenen Jahr in Kärnten einigermaßen „friedlich“.