Wie Halloween die Kärntner Kassen klingeln lässt

Längst ist das aus Irland stammende Halloween auch in Kärnten als beliebter Brauch angekommen. Mehr als die Hälfte aller 15- bis 29-Jährigen in Kärnten geben an, das Grusel-Fest zu feiern. Und das freut auch die heimische Wirtschaft: „Für den Kärntner Einzelhandel ist Halloween eine wichtige Zeit. Die steigenden Ausgaben und das wachsende Interesse vor allem bei jungen Menschen bieten große Chancen für unsere heimischen Geschäfte“, betont Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.