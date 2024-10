Mühlviertler Abgeordnete rechnet fix mit Comeback

Fleißige „Influencerin“ in eigener Sache

Ganz so schlecht dürfte die Stimmung bei der 33-jährigen Mutter zweier Kinder allerdings nicht sein, was die persönliche politische Zukunft (in Wien) betrifft. Sie gilt im ÖVP-Klub als ganz fleißige „Influencerin“ in eigener Sache und lässt immer wieder hinter die Kulissen blicken – gerne auch samt Selfies, was auch unseren Karikaturisten Milan A. Ilic inspiriert hat.