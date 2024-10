Pflegekind fünf Jahre gequält und vernachlässigt

Schmalzbrote in den Mund gestopft

Wenn er heimlich genascht hat, setzte es Ohrfeigen vom Vater. Mehrmals wöchentlich. Wenn er schlechte Noten heimbrachte, wurde er in den Keller gesperrt oder eiskalt abgeduscht. „Oft bekam ich drei Tage nichts zu essen.“ Der Herr im Haus stopfte ihm Schmalzbrote in den Mund, die er verabscheute. Zog ihm die Hose runter und rieb ihn mit Schnee ein. „Da waren Leute dabei, die mich ausgelacht haben.“ Er wollte ihn zur Strafe über Nacht an einen Baum im Wald binden.