St. Andräer Autor baut im neuen Buch Luftschlösser

Besonders ist aber nicht nur das Buch und der Schreibstil des ehemaligen Pädagogen, für ihn sind die Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen eher hinderlich als notwendig, besonders ist auch der Verlag in dem das Buch erschienen ist. Der Potzneusiedler Schlossherr Gerhard Egermann hat für das Buch nämlich eigens einen solchen gegründet. „Ich habe das Manuskript in einem Zug durchgelesen und wusste sofort, dass ich es verlegen möchte“, erklärt der Potzneusiedler. Also wurde er kurzerhand zum Verleger. Auch Präsentation wird etwas besonderesDenn diese passiert in einer Trilogie. Am 11. Mai um 15 Uhr heißt die Veranstaltung im Schloss Potzneusiedl „Die Schlösser“. Am 23. Mai um 19 Uhr gibts bei Apfel Leeb „Die Zickseeinsel“ und am 13. Juni um 19.30 im Weinwerk „Der Kriminalfall.“