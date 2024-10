Polizei schnappte Waschmaschinen-Betrüger

Ende August fiel dann aber einer gewieften Hausverwalterin auf, dass Rechnungen an die Genossenschaft zwar gestellt, aber keine Gerätschaften geliefert wurden. Jetzt wirds kurios: Mit dem Vorwurf konfrontiert, gab der 55-Jährige an, dass ein Mitarbeiter ihm gegenüber den Betrug gestanden haben soll. Dieser wiederum will weder von dem ganzen Vorhaben gewusst haben, noch ein Angestellter der Elektrofirma sein. Mehrere Aufzeichnungen sollen diese Aussage bekräftigen.