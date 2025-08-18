Stockende Verhandlungen: Kärntner Ärzte streiken

Die aktuelle Bundesregierung will einen solchen Gesamtvertrag durchsetzen. „Geplant sind die Modernisierung der Leistungsabgeltung und die Reduktion der Bürokratie“, erklärt dazu Gesundheitsministerin Korinna Schumann. Ob der Warnstreik der Kärntner Ärzte wieder Bewegung in die Verhandlungen mit der Kasse bringt, wird sich zeigen. Für weitere Maßnahmen sei man bereit.