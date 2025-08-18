Vorteilswelt
Konflikt mit Kasse

Stockende Verhandlungen: Kärntner Ärzte streiken

Kärnten
18.08.2025 06:00
Die Kärntner Ärztekammer will mit dem Streik Druck auf die Kasse ausüben.
Die Kärntner Ärztekammer will mit dem Streik Druck auf die Kasse ausüben.(Bild: Felix Justich)

Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Kasse stocken. Heute sperren weit über 300 Ordinationen erst um 10 Uhr auf. Ärzteschaft fordert gerechte Tarife, weniger Bürokratie.

Für den überwiegenden Teil der 484 Kärntner Kassenärzte beginnt die Arbeitswoche heute ein wenig später. Denn die Kassenärzte streiken, sperren ihre Ordinationen erst um 10 Uhr auf. „Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird das Kassensystem in Kärnten weiter ausgehöhlt“, rechtfertigt der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Wilhelm Kerber, den Streik.

Dass das System in Kärnten nicht problemlos läuft, davon zeugen teils lange Wartezeiten auf einen Termin, auch entscheiden sich immer mehr Mediziner dazu, als Wahlarzt tätig zu werden. „Wenn die ÖGK ihr Honorar- und Kontrollsystem nicht ärztefreundlicher macht, wird sie immer schwerer Vertragspartner finden“, erklärt Markus Opriessnig, Präsident der Kärntner Ärztekammer.

Solche Zettel hängen heute bei vielen Kärntner Ordinationen.
Solche Zettel hängen heute bei vielen Kärntner Ordinationen.(Bild: ZvG)

Zu den Forderungen der Ärzte zählen nicht nur höhere Tarife für Kassenleistungen, die zumindest die Inflation abgelten, sondern auch weniger Verwaltungsaufwand und ein österreichweiter Gesamtvertrag. Denn es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, welche Leistungen in welcher Höhe von der Kasse bezahlt werden.

Die aktuelle Bundesregierung will einen solchen Gesamtvertrag durchsetzen. „Geplant sind die Modernisierung der Leistungsabgeltung und die Reduktion der Bürokratie“, erklärt dazu Gesundheitsministerin Korinna Schumann. Ob der Warnstreik der Kärntner Ärzte wieder Bewegung in die Verhandlungen mit der Kasse bringt, wird sich zeigen. Für weitere Maßnahmen sei man bereit.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Kärnten

