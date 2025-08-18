Kärntner wollen bei Berufs-EM Geschichte schreiben

Zwei junge Kärntner auf der Jagd nach Gold: Bei der Berufs-EM EuroSkills kämpfen Noah Scheriau aus St. Urban und Leon Korak aus Brückl im Teambewerb Mechatronik um den Europameistertitel. Als „Young Professionals“ – also unter 25-jährige Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung – vertritt das Duo der Flextronics International Österreich auf der größten Berufsbühne des Kontinents. Im dänischen Herning erwarten die Kärntner Toptalente mehr als 600 internationale Konkurrenten aus 32 Ländern sowie über 100.000 Fans, die ihnen an drei Wettkampftagen über die Schulter blicken.