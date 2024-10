Betrüger schlug wohl bei Räuber Hotzenplotz nach

Täter sprach Hochdeutsch

In Hochdeutsch habe er gesprochen, der Anruf kam als anonym, aber die meisten Angerufenen legten sofort auf und wählten den Notruf der echten Polizei. Daher wissen die Ermittler nicht, mit welcher Masche es der Betrüger versuchen wollte. Etwa damit, dass ein Angehöriger einen Unfall verursacht habe und man Kaution zahlen wolle. Oder, dass in der Nähe ein Einbrecher unterwegs sei und man die Ersparnisse in Sicherheit bringen und am besten einem Beamten, der zufällig in der Nähe sei, mitgeben soll.