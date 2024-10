Falsche Sieger | Mehr Gelassenheit

Falsche Sieger. Erinnern Sie sich noch an den 6. Jänner 2021? Als marodierende Horden das Kapitol in Washington stürmten, weil nicht ihr Idol Donald Trump vor dem Wiedereinzug in das Weiße Haus stand, sondern der falsche Sieger – der ihrer Meinung nach gar nicht gewonnen hatte: der Demokrat Joe Biden. In einer Woche droht bei den US-Präsidentschaftswahlen neuerlich der Falsche zu gewinnen. Oder: die Falsche. Je nach persönlicher Sichtweise. Donald Trump oder Kamala Harris? Auf beiden Seiten, in beiden Lagern geht die Angst vor dem Sieg des „falschen“ Kandidaten um. Trump-Fans fürchten einen Sieg von Harris und umgekehrt. „Krone“-US-Korrespondent Christian Thiele widmet sich heute den sich immer deutlicher verfestigenden Lagern, zwischen denen es kaum noch Überschneidungen gibt. Gewinnt der Falsche, dann fürchten sie, sei die Demokratie bedroht. Aber erleben wir das nicht auch anderswo?