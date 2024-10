Eindeutig Minusmann | Mit absoluter Mehrheit

Eindeutig Minusmann. Immer wieder, immer wieder… Nein, nicht … Österreich, wie in den Schlachtgesängen bei (erfolgreichen, guten) Spielen unserer Fußball-Nationalmannschaft. Sondern: Immer wieder … der Bundespräsident. Als „Mann der Woche“, aber gleichzeitig auch als „Minusmann der Woche“ hatte ich ihn einerseits angesichts seiner Entscheidung vom vergangenen Dienstag, nicht Wahlsieger Herbert Kickl von der FPÖ, sondern den Wahlzweiten Karl Nehammer von der ÖVP mit der Regierungsbildung zu beauftragen, bezeichnet. Dazu kamen die Präsidenten-Wortmeldungen rund um den Nationalfeiertag, die für einiges Aufsehen sorgten, weil Alexander Van der Bellen da beinahe so etwas wie ein Regierungsprogramm vorlegte. Und sich außerdem deutlich wie noch nie zuvor in der Migrationsfrage äußerte. Also nur „Mann der Woche“ oder doch „Minusmann“? Darüber diskutieren die User auf krone.at mit viel Leidenschaft. Sie posteten allein auf den „Brief an die Leser“ und die Newsletter von Samstag und Sonntag mehr als 2000 Mal. Wie stehen nun die Leser und User zu den jüngsten Äußerungen des Präsidenten? Das Bild ist eindeutig…