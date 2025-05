Österreicher klagen vermehrt über Albträume

Abhängigkeit von Schlafdauer

Zumindest was die Erinnerung an „durchlebte“ Traumepisoden betraf, zeigte sich eine Abhängigkeit von der Schlafdauer. Am höchsten waren in dem gesamten Sample die Werte bei mehr als neun Stunden Schlaf (71,4 Prozent/2021; weniger als sechs Stunden: 51 Prozent). Seltener Albträume hatten hingegen Menschen mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von sechs bis neun Stunden.