„Von so einem Finale kann man nur träumen!“

Der packende Titel-Dreikampf elektrisiert Fußball-Österreich – und hält die Liga in Atem! Am Samstag wird Vorstands-Boss Christian Ebenbauer mit einem Meisterteller in Graz sein, eine andere Trophäe in Wien-Favoriten. Eine dritte Bühne für die Meisterehrung wird allerdings nicht gebraucht. Finale Furioso sollte für die TV-Anbieter auch den Preis in die Höhe treiben...