Bayern-Jungspund gelingt historisches Kunststück

Das gab‘s noch nie

Damit ist er der erste Doppel-Meister, der erst in der zweiten und dann in der ersten Bundesliga kickte. Zwei Meisterschaften in einer Saison zu feiern, war zuvor bereits Pasti Rautiainen und Frank Hartmann gelungen. Diese wechselten jedoch jeweils vom FC Bayern zu den Zweiliga-Meistern. Rautiainen in der Saison 1980/81 zu Werder Bremen, Hartmann in der Saison 1986/87 zu Hannover 96.