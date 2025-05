Erste Migranten haben neues US-System genutzt

Laut dem Heimatschutzministerium flogen am Montag aus Houston (Texas) 38 Personen nach Honduras und 26 Personen nach Kolumbien. Den Angaben des Ministeriums zufolge erhielten die Migranten „Reiseunterstützung, ein Handgeld in Höhe von tausend Dollar und die Möglichkeit, eines Tages legal in die Vereinigten Staaten zurückzukehren“.