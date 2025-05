Teilnahme überforderte psychisch Kranken völlig

Die Aufforderung des beisitzenden Richters, der Mann möge sich nun etwas konzentrieren, um in der Verhandlung etwas voranzukommen, gehen allerdings ins Leere. Er spricht über das, was ihm gerade in den Sinn kommt. Deshalb zieht Gerichtsgutachter Reinhard Haller die Notbremse und teilt mit, dass der Mann nicht verhandlungsfähig sei.