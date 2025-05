Auffahrunfall: Lkw-Lenker eingeklemmt und verletzt

Lenker in Fahrerkabine eingeklemmt

Durch den Aufprall krachte der Silotransporter gegen die Leitschiene, dabei wurde der Lkw so stark beschädigt, dass der Lenker in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wurde. „Durch den Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte, insbesondere eines hydraulischen Rettungszylinders, konnte das stark deformierte Fahrerhaus weggedrückt und der eingeklemmte Fahrer erfolgreich befreit werden“, berichtet die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee.