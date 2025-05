Mit Polizei gedroht: ÖBB werfen Radler aus Zug

Dutzende Urlauber strandeten am Sonntag in Italien. Ein Öffi-Chaos zwang zahlreiche Radfahrer in die Knie, einige Reisende wurden auch aus einem Railjet der ÖBB geworfen: „Wir mussten den Zug unter Androhung polizeilicher Gewalt wieder verlassen.“ Ein Sprecher versucht zu erklären.