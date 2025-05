Tiroler „Home Invasion“ bleibt vorerst rätselhaft

In der Wohnung in Schwaz kam es zu Beginn dieses Jahres offenbar zu wilden Szenen. Teilweise mit roher Gewalt inklusive Baseballschläger erbeuteten zwei oder drei Männer in den Räumlichkeiten ihrer Opfer eine Bauchtasche, in der sich 1500 Euro befanden, sowie fünf Gramm Kokain. Interessantes Detail dabei: Die zwei anwesenden Opfer und die Täter kannten sich laut den Ausführungen des Staatsanwaltes.